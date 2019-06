En hausse de 0.7% dans le sillage de l'Europe Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 18/06/2019 | 13:59

Opinion : Positive au dessus de 2870 PTS

Objectif de cours : 2910 PTS



Les places européennes ont très nettement accéléré à la hausse en milieu de matinée, après les propos de Mario Draghi qui laissent entendre que la BCE pourrait encore assouplir sa politique monétaire (renforcer ses rachats d'actifs, baisse de taux) si l'inflation ne convergeait pas vers l'objectif de 2%. Ces annonces ont été largement saluées, avec des gain de près de 1.5% pour Paris et Francfort.



Aux Etats-Unis, les opérateurs anticipent un statu quo demain mais la Réserve Fédérale devrait préparer le marché à une baisse des taux cet été (consensus de plus de 80%).

Du côté des statistiques, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30.



Graphiquement, le S&P500 devrait de nouveau tester aujourd'hui la zone de résistance des 2910 points. Le franchissement de ce niveau ouvrirait la voie aux 2935 points puis 2954 points, plus hauts historiques. Après avoir terminé en timide hausse de 0.09% à 2889.67 points, dans un contexte d'attentisme avant la décision de la Fed sur les taux mercredi, l'indice S&P500 devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en hausse de 0.7%.Les places européennes ont très nettement accéléré à la hausse en milieu de matinée, après les propos de Mario Draghi qui laissent entendre que la BCE pourrait encore assouplir sa politique monétaire (renforcer ses rachats d'actifs, baisse de taux) si l'inflation ne convergeait pas vers l'objectif de 2%. Ces annonces ont été largement saluées, avec des gain de près de 1.5% pour Paris et Francfort.Aux Etats-Unis, les opérateurs anticipent un statu quo demain mais la Réserve Fédérale devrait préparer le marché à une baisse des taux cet été (consensus de plus de 80%).Du côté des statistiques, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30.Graphiquement, le S&P500 devrait de nouveau tester aujourd'hui la zone de résistance des 2910 points. Le franchissement de ce niveau ouvrirait la voie aux 2935 points puis 2954 points, plus hauts historiques.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.