En hausse de 0.7% dans le sillage de l'Europe

Opinion : Positive au dessus de 2232 PTS

Objectif de cours : 3300 PTS

A l'instar des places européennes qui évoluent en nette hausse aujourd'hui, après l'accord européen sur le fonds de relance de 750 milliards d'euros, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 0.7%.

L'indice américain avait gagné 0.84% à 3251 points la veille, à la faveur de la bonne orientation des valeurs technologiques. L'indice Nasdaq100 avait pour sa part engrangé 2.88%. Du côté des statistiques, aucun chiffre ne sera dévoilé aujourd'hui. Texas Instruments dévoilera ses résultats ce soir après la clôture. Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 3232 points. Le débordement des 3259 points devrait ouvrir la voie à la zone des 3300 points.

