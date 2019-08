En hausse de 1% dans le sillage de l'Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2822 PTS

Objectif de cours : 2944 PTS



Aujourd'hui, le ministère du Commerce chinois a indiqué que Pékin et Washington discutaient d'une reprise des négociations, ajoutant par ailleurs que la Chine était opposée à une escalade dans la guerre commerciale.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la seconde estimation du PIB américain pour le T2 (consensus 2% contre 2.1% en première estimation). La balance commerciale est anticipée à -74.0B, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 215K et les stocks de commerce de gros en hausse de 0.2%. A 16h, seront dévoilées les promesses de ventes de logements (consensus +0.1%).



Graphiquement, le S&P500 reste en phase de consolidation. Celui-ci pourrait tester aujourd'hui la zone de résistance majeure des 2944 points. Seul le dépassement de ce niveau militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 2975 points. Alors que l'Europe profite aujourd'hui d'une accalmie sur le plan politique en Italie (avec la perspective de la formation d'un nouveau gouvernement de coalition) et des espoirs de reprise des négociations commerciales sino-américaines, le S&P500 devrait ouvrir en hausse de 1%. L'indice américain avait terminé en repli de 0.65% à 2887 points hier, les opérateurs redoutant une récession aux Etats-Unis, avec la récente inversion de la courbe des taux.Aujourd'hui, le ministère du Commerce chinois a indiqué que Pékin et Washington discutaient d'une reprise des négociations, ajoutant par ailleurs que la Chine était opposée à une escalade dans la guerre commerciale.Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la seconde estimation du PIB américain pour le T2 (consensus 2% contre 2.1% en première estimation). La balance commerciale est anticipée à -74.0B, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 215K et les stocks de commerce de gros en hausse de 0.2%. A 16h, seront dévoilées les promesses de ventes de logements (consensus +0.1%).Graphiquement, le S&P500 reste en phase de consolidation. Celui-ci pourrait tester aujourd'hui la zone de résistance majeure des 2944 points. Seul le dépassement de ce niveau militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 2975 points.

