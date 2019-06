En légère baisse avec les tensions commerciales persistantes Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2770 PTS

Objectif de cours : 2744 PTS





Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Final PMI manufacturier à 15h45 (consensus 50.8) puis à 16h, de l'ISM manufacturier (attendu à 53) et des dépenses de construction qui devraient progresser de 0.5%.





Graphiquement en données horaires, la moyenne mobile à 20 heures continue de jouer le rôle de résistance. Un biais baissier reste donc privilégié sous les 2770 point avec la zone des 2747/2744 points en ligne de mire, bornes d'un gap laissé ouvert le 10 mars dernier. Par extension, la ligne des 2722 points pourrait être touchée. L'escalade des tensions commerciales a engendré de vifs dégagements vendredi dernier, D. Trump ayant menacé d'imposer des taxes douanières sur les importations mexicaines; pour contrer l'immigration clandestine. L'indice S&P500 a ainsi terminé en forte baisse de 1.32% à 2752 points, avec un net regain d'aversion au risque. Ce mouvement devrait se poursuivre à l'ouverture (-0.2%), après la contre attaque de Pékin, la publication d'un "Livre Blanc", accusant les Etats-Unis de saborder les négociations commerciales et l'entrée en vigueur samedi des taxes sur 60 milliards de dollars de produits américains importés en Chine.Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Final PMI manufacturier à 15h45 (consensus 50.8) puis à 16h, de l'ISM manufacturier (attendu à 53) et des dépenses de construction qui devraient progresser de 0.5%.Graphiquement en données horaires, la moyenne mobile à 20 heures continue de jouer le rôle de résistance. Un biais baissier reste donc privilégié sous les 2770 point avec la zone des 2747/2744 points en ligne de mire, bornes d'un gap laissé ouvert le 10 mars dernier. Par extension, la ligne des 2722 points pourrait être touchée.

