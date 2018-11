En légère baisse de 0.4% dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2680 PTS/ 2756 PTS



Le S&P500 a ainsi accéléré à la hausse en fin de séance et clôturé sur un gain significatif de 2.3% à 2743 points.



Aujourd'hui, l'indice américain devrait marquer une pause, après 3 séances consécutives de hausse et s'inscrire en repli de 0.5% à l'ouverture.



Du côté des statistiques, les dépenses et revenus des ménages seront publiés à 14h30, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 221K. Viendront ensuite les promesses de ventes de logements à 16h et les minutes du FOMC à 20H.



Graphiquement, le S&P500 a rallié hier une cible majeure de rebond située vers 2745 points. Seul le dépassement de ce niveau militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 2780 points voire 2817 points par extension.

