En légère hausse avant les statistiques

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3117 PTS/ 3150 PTS

Alors que les places européennes reviennent à proximité de l'équilibre après un début de séance positif, l'indice S&P500 est attendu en hausse de 0.2% dans les premiers échanges, avant une batterie de statistiques américaines.

Rappelons que Wall-Street restera fermée demain pour Thanksgiving et ne réouvrira ses portes que pour une demi-séance vendredi.

L'indice américain avait terminé à son zénith hier, en hausse de 0.22% à 3140 points, après les propos de D. Trump évoquant que les Etats-Unis et la Chine se trouvaient dans "l'étape finale" des discussions en vue d'un accord commercial. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de bien durables, anticipées en baisse de 0.5%, du PIB pour le T3 (consensus 1.9%) ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage qui devraient ressortir à 223K. A 15h45 sera dévoilé l’indice PMI de Chicago puis à 16h, les dépenses et revenus des ménages et les promesses de ventes de logements (consensus 0.3%). Viendront ensuite les stocks pétroliers à 16h30, attendus à -0.5M et le Livre Beige de la Fed à 20h. D'un point de vue technique, la tendance demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 3117 points avec les 3150 points en ligne de mire. Seul un retour sous les 3117 points militerait pour quelques dégagements en direction des 3110 points voire 3090 points par extension.

