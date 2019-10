En légère hausse dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2940 PTS/ 2985 PTS

Les incertitudes politiques américaines et les rumeurs de retrait des entreprises chinoises cotés sur les marchés américains ont pesé sur la tendance venredi dernier à Wall-Street, à l'image du S&P500 qui a terminé en baisse de 0.53% à 2961 points.

Les valeurs technologiques ont également été pénalisées par les perspectives décevantes de Micron Technology (-11.09%) et le Nasdaq100 a terminé en baisse de 1.16%. Aujourd'hui, l'indice S&P500 devrait reprendre quelques couleurs (+0.3%) , à l'aube d'une semaine chargée en publications macréoconomiques., les opérateurs gardant par ailleurs les yeux rivés sur le commerce, avec la reprise des négociations le 10 octobre.



Concernant les statistiques, seul l'indice PMI de Chicago sera publié aux ETats-Unis, le consensus table sur 50. D'un point de vue technique, le S&P500 demeure en phase de consolidation, revenant à proximité d'une première zone charnière située vers 2940 points, correspondant à la borne basse d'un gap laissé ouvert le 5 septembre. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 2921/2908 points, bornes d'un second gap laissé ouvert, voire 2890 points par extension.

Un biais baissier restera pour le moment privilégié sous les 2985 points (moyenne mobile à 50 heures).

