En légère hausse de 0.1% Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 31/01/2019 | 14:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2647 PTS/ 2700 PTS



La Fed a, en effet, maintenu ses taux inchangés et laissé entendre que le cycle de hausse de ses taux pourrait être suspendu. Elle se montrera patiente en matière de relèvements supplémentaires et a laissé entendre qu'elle pourrait aussi freiner la réduction de son bilan, annonces largement plébiscitées.



L'indice S&P500 est attendu en légère hausse de 0.1% aujourd'hui.

Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage (215K) puis l’indice PMI de Chicago à 15h45, anticipé à 61.5. A 16h, seront dévoilées les ventes de logements neufs (consensus 569K).



Graphiquement, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 2647 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Tant que ce niveau est préservé, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en direction des 2700 points voire 2721 points par extension. Une rechute sous les 2647 points supposerait au contraire l'amorce d'une consolidation en direction des 2618 points.



Profitant de bonnes publications de sociétés dont Apple (+6.8%) et Boeing (+6.2%) ainsi que des propos accommodants de la Fed, l'indice S&P500 a terminé en forte hausse de 1.55% à 2681 points hier.La Fed a, en effet, maintenu ses taux inchangés et laissé entendre que le cycle de hausse de ses taux pourrait être suspendu. Elle se montrera patiente en matière de relèvements supplémentaires et a laissé entendre qu'elle pourrait aussi freiner la réduction de son bilan, annonces largement plébiscitées.L'indice S&P500 est attendu en légère hausse de 0.1% aujourd'hui.Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage (215K) puis l’indice PMI de Chicago à 15h45, anticipé à 61.5. A 16h, seront dévoilées les ventes de logements neufs (consensus 569K).Graphiquement, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 2647 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Tant que ce niveau est préservé, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en direction des 2700 points voire 2721 points par extension. Une rechute sous les 2647 points supposerait au contraire l'amorce d'une consolidation en direction des 2618 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.