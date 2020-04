En nette baisse dans le sillage de l'Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2851 PTS

Objectif de cours : 2721 PTS

Porté par les espoirs d'une reprise progressive de l'activité et par la très bonne orientation des valeurs technologiques, l'indice S&P500 a clôturé en forte hausse de 3.06% à 2846 points hier, relégant ainsi au second plan la nouvelle chute du pétrole (WTI -8.8%).

L'indice américain devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en baisse de 1.6% aujourd'hui avec le retour des inquiétudes au sujet de l'impact du coronavirus sur la croissance mondiale.

Le repli de 5% des cours pétroliers devrait également peser sur la tendance.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les ventes au détail américaines à 14h30 (consensus -8%) ainsi que l’indice Empire State manufacturier qui devrait ressortir à -35.2. A 15h15, sera dévoilée la production industrielle (consensus -4.1%) puis à 16h, les stocks des entreprises et l’indice NAHB dans l’immobilier. Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h. Les intervenants pretteront une attention toute particulière aux publications de Goldman Sachs, Bank of America et Citigroup. Graphiquement, le S&P500 devrait amorcer un mouvement de consolidation après sa récente progression. L'indice devrait tester à l'ouverture sa moyenne mobile à 20 heures dont l'enfoncement ouvrirait la voie aux 2721 points voire 2657 points par extension.

