En nette baisse dans les premiers échanges

Opinion : Négative sous les 3232 PTS

Objectif de cours : 3081 PTS

Malgré la décision de la Fed de maintenir son soutien à l'économie aussi longtemps que nécessaire, l'indice S&P500 a terminé en baisse de 0.53% à 3190 points hier.

Les opérateurs ont effectué quelques dégagements, minés par les perspectives peu encourageantes de la Réserve Fédérale.

Cette dernière estime que le PIB américain devrait se contracter de 6.5% cette année, puis rebondir de 5% l'année prochaine, laissant par ailleurs entendre que le chômage pourrait perdurer ces prochaines années.



Aujourd'hui, dans le sillage des places européennes, l'indice américain devrait reculer de 2.2% dans les premiers échanges, affecté également par un regain d'inquiétudes sur le plan sanitaire, la courbe des contaminations étant reparti à la hausse dans plusieurs états américains, laissant craindre une seconde vague de contaminations. Du côté des statistiques, l'indice PPI et les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 1550K) seront dévoilés à 14h30. En données horaires, l'indice devrait ouvrir en gap baissier sous la zone des 3112 points. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 3090/3081 points voire 3065 points par extension.

