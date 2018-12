En nette hausse avec la trêve sino-américaine Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2735 PTS

Objectif de cours : 2817 PTS



L'indice américain avait terminé sur un gain de 0.82% à 2760 points vendredi dernier, les opérateurs pariant sur l'apaisement des tensions commerciales, d'autant plus après la signature d'un nouveau traité de libre échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance de l'indice PMI manufacturier à 15h45 (consensus 55.4) puis de l'ISM manufacturier à 16h (consensus 57.5) ainsi que des dépenses de construction, anticipées en hausse de 0.4%.



Graphiquement, le S&P500 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 2735 points. La dynamique en cours devrait se poursuivre avec pour principal objectif la zone de résistance des 2817 points. Alors que les places européennes sont très bien orientées aujourd'hui, saluant le rebond du pétrole et la trêve conclue entre Trump et Xi concernant la guerre commerciale, l'indice S&P500 devrait ouvrir en hausse de 1.5% aujourd'hui.L'indice américain avait terminé sur un gain de 0.82% à 2760 points vendredi dernier, les opérateurs pariant sur l'apaisement des tensions commerciales, d'autant plus après la signature d'un nouveau traité de libre échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance de l'indice PMI manufacturier à 15h45 (consensus 55.4) puis de l'ISM manufacturier à 16h (consensus 57.5) ainsi que des dépenses de construction, anticipées en hausse de 0.4%.Graphiquement, le S&P500 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 2735 points. La dynamique en cours devrait se poursuivre avec pour principal objectif la zone de résistance des 2817 points.

