En nette hausse dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 11/12/2018 | 14:31

Opinion : Positive au dessus de 2600 PTS

Objectif de cours : 2700 PTS



L’indice américain avait clôturé en timide hausse de 0.18% à 2638 points hier, soutenu par le rebond des technologiques en fin de journée, la reprise des négociations entre Washington et Pékin, et la proposition de la Chine de réduire les droits de douane sur les importations de véhicules en provenance des Etats-Unis.

Le secrétaire américain au Trésor, le représentant américain au Commerce et le vice-Premier ministre chinois se sont par ailleurs entretenus pour fixer le calendrier et « la feuille de route" des négociations.



Du côté des statistiques, l'indice PPI est ressorti en hausse de 0.1% (consensus 0%). Aucune autre publication n'est attendue pour cette séance.



Graphiquement, le S&P500 amorce une reprise sur le seuil des 2600 points. La première cible majeure est fixée à 2700 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Il faudra un retour au-dessus de ce niveau pour pour neutraliser la configuration actuelle, qui demeure baissière.

Alors que les places européennes accentuent leur avance aujourd’hui depuis l’ouverture, avec la clôture positive de Wall-Street et l’accalmie au niveau du commerce international, l’indice S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 1%.L’indice américain avait clôturé en timide hausse de 0.18% à 2638 points hier, soutenu par le rebond des technologiques en fin de journée, la reprise des négociations entre Washington et Pékin, et la proposition de la Chine de réduire les droits de douane sur les importations de véhicules en provenance des Etats-Unis.Le secrétaire américain au Trésor, le représentant américain au Commerce et le vice-Premier ministre chinois se sont par ailleurs entretenus pour fixer le calendrier et « la feuille de route" des négociations.Du côté des statistiques, l'indice PPI est ressorti en hausse de 0.1% (consensus 0%). Aucune autre publication n'est attendue pour cette séance.Graphiquement, le S&P500 amorce une reprise sur le seuil des 2600 points. La première cible majeure est fixée à 2700 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Il faudra un retour au-dessus de ce niveau pour pour neutraliser la configuration actuelle, qui demeure baissière.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.