En repli de 0.25% dans les premiers échanges

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2685 PTS/ 2756 PTS



Les premières ont pâti d'un possible durcissement de la réglementation bancaire et les secondes poursuivent leur trend baissier de ces derniers jours.



L'indice américain devrait étendre son repli aujourd'hui, dans le sillage de l'Europe et des contestations grandissantes au sujet du récent accord sur le Brexit.



Du côté des statistiques, les ventes au détail ont progressé plus que prévu (0.8% contre 0.6%), tout comme les prix à l'importation (0.5% contre 0.1% attendu). L'Empire State était également au-dessus des attentes à 23.3 (consensus 19.9). En revanche, l'indice PhillyFed et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont déçu, respectivement à 12.9 et 216K.

A 16h, seront dévoilés les stocks des entreprises puis à 17h, les stocks pétroliers. Jerome Powell s'exprimera aussi à 17h30.



