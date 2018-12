En situation d'attente après le NFP Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 07/12/2018 | 14:33

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2621 PTS/ 2695 PTS



Aujourd'hui, l'indice américain devrait ouvrir en baisse de 0.2%.



Du côté des statistiques, le taux de chômage est conforme aux attentes à +3.7%, le salaire horaire ne progresse que de 0.2% (consensus +0.3%) et seulement 155 postes ont été créés alors que le marché tablait sur 198K. A 16h, seront dévoilés les stocks de commerce de gros et l'indice de confiance du Michigan (consensus 97).



Graphiquement, une reprise technique se met en place sur la zone des 2621 points. Le dépassement des 2695 points libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 2725 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 50 et 20 heures. Au-delà les 2760 points seraient alors en ligne de mire. Contrairement à l'Europe qui a terminé en nette baisse hier, avec les inquiétudes au sujet de l'évolution du conflit commercial sino-américain, l'indice S&P500 a très nettement limité la casse, reprenant près de 3% depuis son point bas intraday. L'indice américain a finalement terminé en baisse de 0.15% à 2695 points, soutenu par quelques achats à bon compte et par les commentaires rassurants des membres de la Fed, estimant que la trajectoire de la banque centrale devrait évoluer l'année prochaine.Aujourd'hui, l'indice américain devrait ouvrir en baisse de 0.2%.Du côté des statistiques, le taux de chômage est conforme aux attentes à +3.7%, le salaire horaire ne progresse que de 0.2% (consensus +0.3%) et seulement 155 postes ont été créés alors que le marché tablait sur 198K. A 16h, seront dévoilés les stocks de commerce de gros et l'indice de confiance du Michigan (consensus 97).Graphiquement, une reprise technique se met en place sur la zone des 2621 points. Le dépassement des 2695 points libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 2725 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 50 et 20 heures. Au-delà les 2760 points seraient alors en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.