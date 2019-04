En situation d'attente avant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2848 PTS/ 2885 PTS



Après la rencontre entre D. Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He, le président américain s'est montré confiant, estimant que les quatre prochaines semaines devraient permettre d'y voir plus clair.



Aujourd'hui, l'indice américain est attendu en hausse de 0.1%, avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi à 14h30.

Le consensus table sur un taux de chômage à 3.8%, avec 172K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Les opérateurs prendront également connaissance du crédit à la consommation à 21h.



Graphiquement, le S&P500 suit une dynamique clairement positive en données horaires au-dessus des 2848 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. L'indice évolue désormais à à peine plus de 2% de ses plus hauts historiques. Le franchissement des 2885 points pourrait ainsi permettre de renouer avec ces précédents records.

