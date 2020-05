En situation d'attente avant les statistiques Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2980 PTS/ 3050 PTS

Malgré les commentaires plus pessimistes de la Fed hier soir, concernant la reprise économique qui restait incertaine, l'indice S&P500 a accentué ses gains et terminé à son plus haut du jour, en hausse de 1.48% à 3036 points.

Comme c'était le cas en Europe, les opérateurs ont salué l'annonce d'un plan de relance européen de 750 milliards d'euros, pariant également sur une reprise de l'activité progressive, avec la levée récente des mesures de confinement.



Sur le front de l'économie, les opérateurs prendront connaissance à 14h30, des inscriptions hebdomadaire au chômage (consensus 2100K), de la seconde estimation du PIB américain pour le premier trimestre (-4.8% attendu) ainsi que des commandes de biens durables, qui devraient chuter de 19%. Les promesses de ventes de logements seront dévoilées à 16h et les stocks pétroliers à 17h. En données horaires, pas de changement, la dynamique demeure positive au-dessus des 2980 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Tant que ce niveau est préservé, les 3050 points resteront en ligne de mire.

