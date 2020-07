Espoirs d'un nouveau plan de relance US Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3238 PTS/ 3300 PTS

Malgré les tensions entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que la faiblesse du compartiment des financières, l'indice S&P500 a terminé en hausse de 0.57% à 3276 points hier.

L'indice américain devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui (+0.3%), sur fond d'espoirs d'un nouveau plan de relance destiné à soutenir l'économie face à la pandémie.



Du côté des valeurs, Microsoft a battu le consensus hier soir, mais le titre est attendu en baisse de 1.5%. A contrario, les opérateurs devraient saluer les résultats de Tesla, le titre s'adjugeant 3.1% en préouverture. Ce sera au tour d'Amazon, Intel et AT&T de dévoiler leurs comptes aujourd'hui. Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30 (consensus 1300K) puis les indicateurs avancés à 16h, anticipés en hausse de 2.1%. En données horaires, le S&P500 conserve une dynamique positive au-dessus des 3238 points. Le débordement des 3276 points devrait ouvrir la voie aux 3300 points voire 3328 points par extension.

