Fin de séance délicate hier

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3120 PTS/ 3181 PTS

L'indice majeur new yorkais a connu une fin de séance douloureuse avec un recul marqué, pour finir la journée avec un déficit de -0.94%. Le confinement sanitaire imposé sur la Californie a entraîné des prises de bénéfices généralisées sur les indices américains. Ce jour, il n'y aura aucune statistique pouvant interférer sur le parcours des actions. A quelques minutes de l'ouverture , les indicateurs de pré-séance montrent une hausse de 0.4%. Graphiquement, en données horaires, les cours sont revenus à grande vitesse sur le support des 3155 points.un rebond devrait se mettre en place sur cette zone. En cas de défaillance complémentaire, la cible des 3120 points s'ouvrirait. A la hausse les 3180 pourraient bloquer la relance potentielle.

