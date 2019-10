Focus sur l'emploi US Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2975 PTS/ 2940 PTS

Les vents contraires ont souflé sur Wall Street hier avec un début de séance très négatif avant que le S&P500 se redresse et finissent en hausse de 0.80% à 2910 points. En dépit d'un ISM des services décevant ( 52.5 contre 55 attendu), les investisseurs se sont portés à l'achat en espérant un prochain geste de la FED pour freiner le ralentissement économique . Les GAFA se sont montrés dans un bon jour hier avec la hausse d'Apple et d'Alphabet autour des 1%. Pour cette dernière journée de la semaine, les intervenants prendront connaissance du niveau de l’emploi aux Etats-Unis avec le taux de chômage et les créations d’emplois à 14h30. En attendant , les futures se négocient sur une base négative de 0.3% Graphiquement , en données horaires, les cours rebondissent depuis la zone des 2875 point pour revenir au contact de la moyenne mobile à 2910 points. La pression vendeuse risque de perdurer tant que les prix restent sous le gap des 2940 points , forte resistance à court terme.

