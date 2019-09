Hausse de 0.2% post BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2960 PTS/ 3027 PTS



L’indice S&P500 qui a terminé en hausse de 0.72% à 3000 points hier, devrait afficher un gain de 0.2% dans les premiers échanges.



La banque centrale européenne a abaissé le taux de dépôt de -0.4% à -0.5% et indiqué que les rachats d’actifs reprendront à partir du 1er novembre, au rythme de 20 milliards d’euros mensuels par mois. Elle introduit également un dispositif d'exemption pour compenser l'effet des taux négatifs sur les réserves bancaires.



Du côté des statistiques, aux Etats-Unis, les opérateurs attendent les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 et l'indice CPI (consensus 0.1%), en même temps que la conférence de presse de Mario Draghi qui pourrait être source de volatilité.



Graphiquement, le S&P500 revient à 1% de ses records historiques et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 2960 points. Seul l’enfoncement de cette zone militerait pour l’amorce d’une consolidation en direction des 2940 points puis 2910 points.

Dans le cas contraire, un retour vers les points hauts historiques reste d’actualité.

