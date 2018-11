Hausse de 0.5% avant Powell Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 28/11/2018 | 14:39

Opinion : Positive au dessus de 2630 PTS

Objectif de cours : 2715 PTS



Malgré les récents propos de D. Trump, les opérateurs nourrissent l'espoir que la réunion de G20 mette un terme au conflit commercial entre Washington et Pékin.



Du côté des statistiques, le PIB était légèrement moins bon que prévu à +3.5% contre +3.6% attendu (+3.5% en première estimation). Quant à la balance commerciale, elle a fait état d'un déficit de 77.2B (consensus -76.7B). A 16h, seront dévoilées les ventes de logements neufs puis à 16h30 les stocks pétroliers.

Jérôme Powell s'exprimera également à 18h.



Graphiquement, le S&P500 devrait confirmer son mouvement de reprise en s'affranchissant aujourd'hui de la zone des 2680 points. Les premiers objectifs haussiers sont désormais fixés à 2715 points puis 2744 points. Après avoir terminé sur un léger gain de 0.33% à 2682 points hier, l'indice S&P500 devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, comme le laissent envisager les contrats futures en hausse de 0.5%.Malgré les récents propos de D. Trump, les opérateurs nourrissent l'espoir que la réunion de G20 mette un terme au conflit commercial entre Washington et Pékin.Du côté des statistiques, le PIB était légèrement moins bon que prévu à +3.5% contre +3.6% attendu (+3.5% en première estimation). Quant à la balance commerciale, elle a fait état d'un déficit de 77.2B (consensus -76.7B). A 16h, seront dévoilées les ventes de logements neufs puis à 16h30 les stocks pétroliers.Jérôme Powell s'exprimera également à 18h.Graphiquement, le S&P500 devrait confirmer son mouvement de reprise en s'affranchissant aujourd'hui de la zone des 2680 points. Les premiers objectifs haussiers sont désormais fixés à 2715 points puis 2744 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.