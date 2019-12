Hausse initiale de 0.2% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3095 PTS/ 3125 PTS

A l'instar de la majorité des indices européens, le S&P500 devrait prolonger son mouvement de reprise dans les premiers échanges, comme le laissent envisager les contrats futures en hausse de 0.2%.

L'indice américain avait terminé en hausse de 0.63% à 3112 points hier, saluant le bond de 3% des cours pétroliers et les nouveaux espoirs sur le commerce, D. Trump ayant indiqué que les négociations commerciales se passaient très bien.



Sur le plan macroéconomique, à 14h30, seront dévoilées la balance commerciale et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Les opérateurs attendent également les commandes industrielles à 16h (consensus 0.3%). Graphiquement, le S&P500 est en phase de reprise technique depuis son test des 3070 points. L'indice devrait tester prochainement la zone des 3125 points correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, niveau au-dessus duquel les 3155 points seraient de nouveau en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

