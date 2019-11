Hausse initiale de 0.25% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3066 PTS/ 3100 PTS

En l'absence d'actualité majeure, le S&P500 a terminé en timide hausse de 0.08% à 3096 points hier, conservant ainsi un biais positif sur fond d'optimisme concernant les négociations commerciales.

Ce sentiment devrait perdurer aujourd'hui pour cette séance des trois sorcières, les contrats futures laissant envisager un gain initial de 0.25%.

Le conseiller économique à la Maison Blanche, Larry Kudlow, a rassuré en indiquant que les Etats-Unis et la Chine se rapprochent d'un accord commercial, après de très bons progrès dans les discussions.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les ventes de détail à 14h30, ainsi que les prix à l'importation et l'indice Empire State manufacturier. A 15h15, sera dévoilée la production industrielle, anticipée à -0.4% puis les stocks des entreprises à 16h. Graphiquement, la consolidation horizontale perdure à proximité des récents records. L'indice devrait une nouvelle fois tester à l'ouverture la zone des 3100 points. On continuera de suivre de près la sortie des 3066/3100 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

