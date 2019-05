Hausse initiale de 0.3% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2805 PTS/ 2837 PTS



Bien qu'aucune rencontre ne soit programmée avant le G20, D. Trump s'est dit convaincu qu'un accord commercial avec la Chine pourrait être conclu rapidement et que le dossier Huawei pouvait être réglé dans le cadre d'un accord global avec Pékin.



Sur le plan macroéconomique, les commandes de biens durables, anticipées en baisse de 2%, seront publiées à 14h30.



Graphiquement, le S&P500 a rallié hier la zone des 2805 points, niveau qui suscite quelques achats à bon compte comme en milieu de mois. Il faudra toutefois attendre le débordement des 2837 points pour confirmer ce mouvement de rattrapage et ainsi espérer une reprise de plus forte ampleur en direction des 2866/2888 points.

