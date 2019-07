Hausse initiale de 0.3% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2974 PTS/ 3018 PTS



L'indice américain avait terminé sur un gain de 0.28% à 2985 points la veille, sur fond d'espoir d'une reprise des pourparlers entre Pékin et Washington et du rebond du secteur pétrolier, avec les tensions persistantes au Moyen-Orient.



Les opérateurs devraient également saluer les bons résultats de Coca-Cola et United Technologies. Visa et Texas Instruments dévoileront leurs chiffres après la clôture.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent l'indice FHFA des prix immobiliers à 15h puis les ventes de logements existants et l'indice manufacturier de Richmond à 16h.



D'un point de vue technique, le S&P500 se maintient à proximité de ses récents records. Seul l'enfoncement des 2974 points suggérerait l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 2950 points comme premier objectif baissier.

