Hausse initiale de 0.3% pour les trois sorcières

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2722 PTS/ 2760 PTS



Les indices européens évoluent en très nette hausse depuis ce matin, accentuant peu à peu leur avance, sur fond de bonnes publications et d'annonces encourageantes concernant les négociations commerciales.



Du côté des statistiques, l'Empire State manufacturier est ressorti à 8.8 contre 7.1 attendu et les prix à l'importation recule de 0.5% alors que le consensus tablait sur -0.1%. A 15h15, sera dévoilée la production industrielle, anticipée en hausse de 0.1% puis à 16h, l’indice de confiance du Michigan (consensus 93.3).



Après avoir terminé en légère baisse de 0.27% à 2745 points, suite à la baisse surprise des ventes au détail (-1.2%) et les incertitudes sur les tractations commerciales sino-américaines, l'indice S&P500 devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en hausse de 0.3%.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.