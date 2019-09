Hausse initiale de 0.4% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2960 PTS/ 3000 PTS



Le taux de chômage était ressorti inchangé à 3.7% avec un salaire horaire qui progresse de 0.4% (0.3% attendu) mais les créations d'emplois étaient inférieures aux attentes à 130k (163k anticipé) et les chiffres des deux mois précédents ont été revus à la baisse.



L'indice S&P500 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.4% aujourd'hui, l'optimisme restant de mise avant les annonces de la BCE jeudi prochain, la reprise prochaine des négociations entre Pékin et Washington restant aussi un facteur de soutien.



Sur le plan macroéconomique, seul le crédit à la consommation sera dévoilé à 21h. Il faudra attendre mercredi pour les premières statistiques d'importance, avec l'indice PPI, les stocks des grossistes et les stocks pétroliers.



D'un point de vue technique, le S&P500 revient à moins de 2% de son record absolu. En données horaires, la tendance reste donc haussière au-dessus des 2960 points, borne haute d'un gap laissé ouvert la semaine dernière. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 2940 points dans un premier temps voire 2910 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.