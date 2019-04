Hausse initiale de 0.4% malgré l'ADP Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2848 PTS

Objectif de cours : 2880 PTS



Du côté des statistiques, l'enquête ADP a déçu, en annonçant 129K créations de postes contre 184K attendues.



Les indices PMI et ISM services seront dévoilés respectivement à 15h45 et 16h puis les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, pas de changement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 2848 points, borne haute d'un gap laissé ouvert hier avec les 2880 points en ligne de mire. Au-dessus de ce seuil, on pourra viser 2891/2900 points.



