Opinion : Positive au dessus de 2595 PTS

Objectif de cours : 2682 PTS

Alors que les places européennes accélèrent à la hausse sur fond d'espoir concernant le commerce, l'indice S&P500 devrait ouvrir sur un gain de 0.4%.

L'indice américain avait clôturé en hausse de 0.76% à 2636 points hier, après des informations du Wall-Street journal évoquant une possible levée partielle ou totale des droits de douane sur les produits chinois. Cette annonce pourtant démentie par le Trésor américain ravive l'appétit pour le risque des opérateurs, qui entrevoient toujours une détente des relations sino-américaines.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de la production industrielle à 15h15 (consensus 0.2%) puis de l’indice de confiance du Michigan à 16h, le marché table sur 97.



D'un point de vue technique, le S&P500 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 2595 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Le débordement des 2645 points devrait ouvrir la voie aux 2680 points voire 2700 points.

