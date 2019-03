Hausse initiale de 0.5% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2788 PTS/ 2830 PTS





Les opérateurs devraient conserver un certain optimisme, portés par les espoirs d'un accord commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, après des discussions "fructueuses" à Pékin.



Du côté des statistiques, les dépenses et revenus des ménages sont ressortis respectivement à +0.1% et +0.2% (consensus 0.3%). L'indice PMI de Chicago sera publié à 14h45 puis l'indice du Michigan et les ventes de logements neufs à 15h.



Graphiquement, comme évoqué dernièrement, on attendra la sortie des 2788/2830 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. La borne haute de cette zone d'indécision devrait être testée à l'ouverture. Son franchissement ouvrirait de nouveau la voie aux 2860 points. A l'instar des places européennes qui reprennent des couleurs pour cette dernière séance du trimestre, l'indice S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0.5% aujourd'hui. L'indice américain avait clôturé sur un gain de 0.36% à 2815 points hier, avec le léger rebond des rendements obligataires et la bonne orientation des technologiques.Les opérateurs devraient conserver un certain optimisme, portés par les espoirs d'un accord commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, après des discussions "fructueuses" à Pékin.Du côté des statistiques, les dépenses et revenus des ménages sont ressortis respectivement à +0.1% et +0.2% (consensus 0.3%). L'indice PMI de Chicago sera publié à 14h45 puis l'indice du Michigan et les ventes de logements neufs à 15h.Graphiquement, comme évoqué dernièrement, on attendra la sortie des 2788/2830 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. La borne haute de cette zone d'indécision devrait être testée à l'ouverture. Son franchissement ouvrirait de nouveau la voie aux 2860 points.

