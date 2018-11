Hausse initiale de 0.9% avec les mid-terms

Le S&P 500 est un indice américain majeur qui regroupe 500 titres sélectionnés par un comité parmi ceux cotés sur le New-York Stock Exchange et le Nasdaq. Il s’agit généralement d’entreprises ayant les plus grosses capitalisations boursières et qui sont négociées activement sur ces marchés, on peut y retrouver des sociétés non-américaines. L’indice est détenu et géré par Standard & Poors, une division de la société The Mc Graw-Hill.