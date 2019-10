Hausse initiale de 1%, optimisme sur un accord Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2920 PTS

Objectif de cours : 2980 PTS

Après avoir terminé en hausse de 0.64% à 2938 points hier, l'indice S&P500 devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui (+1%), les opérateurs espérant des avancées significatives dans les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Les pourparlers ont repris hier et D. Trump doit recevoir le vice-Premier ministre chinois en charge du commerce. Du côté des statistiques, les prix à l'importation ont progressé de 0.2% (consensus -0.1%). L'indice de confiance du Michigan, anticipé à 92, sera dévoilé à 16h (10 am ET).



Graphiquement, à l'instar des indices européens, le S&P500 devrait confirmer son mouvement de reprise, s'affranchissant dès les premiers échanges de la zone des 2960 points. Une sauvegarde de ce niveau militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 2980/3000 points.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.