Hausse modérée attendue Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 27/07/2020 | 14:13

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3200 PTS/ 3245 PTS

L'indice majeur de Wall Street a fini la semaine sur une note négative à 3215 points (-0.52%). SI AMD (+16%) s'est positionnée en tête des parcours gagnants, Intel a reculé violemment enregistrant une baisse marquée de 16%. Les investisseurs restent partagés entre les craintes sanitaires et l'imposant prochain plan de relance des Etats-Unis. Cet après-midi, les investisseurs seront concentrés sur les commandes de biens durables aux Etats-Unis à 14h30. En attendant, la préouverture annonce une hausse de 0.5%. Graphiquement, en données horaires, les cours se neutralisent entre 3200 points et 3220 points.Une cassure du support ouvrirait la voie aux 3155 points. En revanche, une initiative acheteuse pourrait relancer l'indice vers les 3243 points, zone de convergence de plusieurs moyennes mobiles horaires.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.