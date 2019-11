Hausse sans limite Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 27/11/2019 | 11:07

La hausse des valeurs américaines s’intensifie en défiant toutes les lois de l’analyse graphique. Le niveau de « surachat » n’empêche pas la progression qui s’opère de manière presque illimitée. Le S&P500 gagne encore 3.8% sur le dernier mois glissant, portant ainsi son parcours annuel à plus de 25%. Le dossier qui profite le plus, lors de cette récente période, se nomme Tiffany (+35%) qui vient de se faire racheter par LVMH. Le fournisseur d’Apple, Qorvo gagne également 32%, suite à un réajustement haussier de ses objectifs, couplé à l’annonce d’un programme de rachat de ses propres actions. Fortinet (cybersécurité) monte sur le podium avec ses 31% de gains, conséquence de bons résultats. En revanche, le secteur du voyage saigne, à l’image d’Expedia (-27%) et de Tripadvisor(-20%). Graphiquement, en données journalières, l’extension des cours demeure exceptionnelle avec une poussée sans fin . Les moyennes mobiles journalières sont sans équivoque sur le tendance, tout repli donne ainsi l’occasion aux acheteurs de recoller au mouvement ascendant afin de viser une nouvelle cible symbolique à 3200 points.

Il faudrait un retour sous les 3100 points pour fragiliser la configuration actuelle et annihiler les espoirs haussiers à court terme.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.