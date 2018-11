Indécision à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2670 PTS/ 2756 PTS



L'indice américain avait clôturé en légère hausse de 0.22% à 2736 points vendredi dernier, les opérateurs nourrissant l'espoir d'une poursuite des négociations sino-américaines sur le commerce.

Le secteur technologique devrait néanmoins rester sous pression alors qu'Apple aurait réduit ses commandes de production pour des nouveaux modèles d'iPhone lancés en septembre.



Sur le plan macroéconomique, l'indice NAHB des prix immobiliers sera dévoilé à 16h. Le consensus table sur 67.



