Indécision à l'ouverture

Celui-ci devrait ouvrir sans réelle tendance aujourd'hui, les opérateurs limitant les initiatives à l'approche des fêtes.

Sur le plan macroéconomique, l’indice PhillyFed est ressorti à 9.4 contre 15.1 attendu et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 241K (consensus 216K). Les indicateurs avancés seront publiés à 16h.



Techniquement, pas de changement, la configuration apparaît nettement dégradée, l'indice ayant rallié hier la cible des 2488 points. Tant que le S&P500 demeure sous les 2535 points, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en direction des 2474 points puis 2550 points.





