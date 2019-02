Indécision à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 21/02/2019 | 14:31

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2760 PTS/ 2790 PTS



Eléments positif, les Etats-Unis et la Chine ont trouvé des accords de principe dans différents domaines, de quoi conforter le sentiment que le différend commercial sera prochainement réglé.



La séance sera néanmoins très animée en termes de statistiques. Les commandes de biens durables ont progressé de 1.2% (consensus 1.6%), l'indice PhillyFed ressort à -4.1 contre -14.1 attendu et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 216K (consensus 228K). A 15H45, seront dévoilés les indices Flash PMI manufacturier et services puis à 16h, les indicateurs avancés et les ventes de logements existants.



En données horaires, on suivra désormais de près la sortie des 2760/2790 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut de cette zone libérerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 2816 points. Dans le cas contraire, sous les 2760 points, on pourra s'attendre à l'amorce d'une consolidation avec les 2722/2711 points en ligne de mire. Après avoir terminé en timide hausse de 0.18% à 2784 points hier, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en légère baisse de 0.1% aujourd'hui, les espoirs sur le commerce étant contrebalancés par les craintes sur la croissance mondiale.Eléments positif, les Etats-Unis et la Chine ont trouvé des accords de principe dans différents domaines, de quoi conforter le sentiment que le différend commercial sera prochainement réglé.La séance sera néanmoins très animée en termes de statistiques. Les commandes de biens durables ont progressé de 1.2% (consensus 1.6%), l'indice PhillyFed ressort à -4.1 contre -14.1 attendu et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 216K (consensus 228K). A 15H45, seront dévoilés les indices Flash PMI manufacturier et services puis à 16h, les indicateurs avancés et les ventes de logements existants.En données horaires, on suivra désormais de près la sortie des 2760/2790 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut de cette zone libérerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 2816 points. Dans le cas contraire, sous les 2760 points, on pourra s'attendre à l'amorce d'une consolidation avec les 2722/2711 points en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.