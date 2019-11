L'engouement acheteur perdure Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3098 PTS/ 3140 PTS

Après avoir terminé en timide hausse de 0.05% à 3122 points hier, l'indice S&P500 devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en hausse de 0.25% aujourd'hui.

Malgré l'absence d'avancées dans les négociations commerciales sino-américaines, les opérateurs devraient malgré tout saluer le nouveau répit accordé par Washington au géant des télécoms Huawei, permettant aux entreprises américaines de continuer à lui vendre des produits de faible technologie. Cette détente devrait perpétuer l'élan d'optimisme de ces derniers jours. Du côté des statistiques, les permis de construire et les mises en chantier seront dévoilés à 14h30. Le consensus table respectivement sur 1.39M et 1.32M. Graphiquement, pas de changement, le S&P500 suite une tendance haussière en données horaires au-dessus des 3098 points. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 3038/3066 points.

