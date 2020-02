La banalisation des records Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3355 PTS

Objectif de cours : 3395 PTS

Le S&P500 signe un énième record. Cette série incroyable de pics historiques se trouve banalisés par sa fréquence. L’indice élargi des valeurs américaines a donc clôturé à 3386 points, soit à quelques encablures de la ligne symbolique des 3400 points. La majorité des secteurs a gagné du terrain, validant un consensus fort à la hausse. Le sentiment que la Chine prendrait de nouvelles mesures de soutien dope le marché. Les investisseurs se concentreront principalement à 14h30 sur la publication du Philly Fed Manufacturing Index qui est attendu à 10.1. En attendant, les futures anticipent une légère baisse de 0.15%. Graphiquement, en données horaires, les cours affichent une fermeté à toute tentative de prises de bénéfices. Les moyennes mobiles ne montrent aucune faiblesse, soutenant ainsi le mouvement haussier. Dans une telle configuration les niveaux d’alerte s’éloignent. Il faudrait un repli marqué sous 3355 points pour que la tendance se neutralise. A défaut, les espoirs de battre de nouveaux records resteront intacts.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020

