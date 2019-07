La cible des 3000 points en vue Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2952 PTS

Objectif de cours : 3000 PTS





En fin de semaine les valeurs américaines ont entamé un processus de consolidation en cédant 0.18% à 2990 points. Le S&P500 devrait continuer dans ce mouvement secondaire de prises de bénéfices car l’ouverture s’annonce en baisse de 0.3%. Symantec domine le palmarès grâce aux rumeurs qui entourent le titre sur un possible rachat par Broadcom.A ce jour, aucune statistique importante ne sera publiée, ce qui devrait générer une entame de séance dans le calme.Graphiquement, en données horaires, les cours se rapprochent de la ligne symbolique des 3000 points, portés par la moyenne mobile 20 heures, sur laquelle devrait ouvrir le S&P500. Une remobilisation des acheteurs permettrait alors de rejoindre la cible des fameux 3000 points. En revanche, une cassure des 2973 points en clôture et par extension, des 2952 points, fragiliserait la configuration actuelle.

