La pause perdure logiquement

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2765 PTS/ 2815 PTS





Les investisseurs se tourneront vers la macroéconomie cet après-midi pour trouver des marqueurs. Tout d'abord, à 14h30, seront dévoilés les commandes de biens durables puis les commandes industrielles, et plus tard, à 16h30, les stocks de pétrole.

A quelques minutes de l'ouverture, les cours indiquent un repli de 0.3%.



Techniquement, en données horaires, l'indice s'est montré hésitant au voisinage de la résistance des 2815 points. Les prix reviennent se poser sur la moyenne mobile proche des 20 heures et pourraient même aller tester prochainement la référence à 50h, vers 2780 points. Il faudrait un recul plus dense, en-dessous des 2765 points, pour retirer de la force au mouvement actuel.



