La tendance reste lourde

Opinion : Négative sous les 2805 PTS

Objectif de cours : 2722 PTS



Les opérateurs devraient sanctionner la contraction de l'activité manufacturière chinoise (PMI à 49.4 contre 50.1 précédemment) ainsi que les nouvelles annonces de D. Trump en matière de barrières douanières.

Le président américain a annoncé une surtaxe de 5% sur les importations mexicaines si le pays ne déploie pas plus d'efforts pour lutter contre l'émigration clandestine vers les Etats-Unis. La mesure entrera en vigueur le 10 juin. Si les progrès de Mexico sont jugés insuffisants, le taux montera progressivement à 25% d'ici octobre.



Sur le plan macroéconomique, les revenus et dépenses sont ressorties meilleures qu'attendu à respectivement 0.5% et 0.3%. Plus tard, à 16h, sera publié l'indice de confiance de l'université de Michigan.



