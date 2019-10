Large trend d 'indécision Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 10/10/2019 | 11:40

Malgré un conteste toujours très incertain, les valeurs américaines se maintiennent dans une zone historique. Certes, l’indice majeur de Wall Street a baissé de 2% sur le dernier mois glissant mais cette variation s'opère dans un environnement technique qui ne montre toujours pas de signes négatifs. Marathon Petroleum réalise la meilleure performance au cours de cette période de référence, avec une avancée de 11.1%, hausse traduisant l’engouement des analystes sur la valeur. Lennar Corporation, qui œuvre dans l’immobilier, affiche également un score positif de +10.1%. En revanche, DXC Technology cède plus de 26%, suite à des révisions baissières de ses perspectives, portant ainsi son repli annuel à plus de 50%. Techniquement, en données journalières, les cours se stabilisent dans un large trend latéral, configuration qui perdure depuis plus de 4 mois. L’ensemble des moyennes mobiles confirme cette neutralité graphique présentant des orientations plates. Les extrémités du couloir dans lequel évolue le S&P500 sont clairement identifiées. La borne basse à 2840 points a servi de support à plusieurs reprises et la résistance des 3025 points n’a pas permis à l’indice d’accéder à d’autres cibles.

A l’intérieur de ces deux points, l’indécision perdure. En revanche, toute tentative de franchissement permettrait d’amorcer un mouvement plus directionnel.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.