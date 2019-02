Le S&P500 est attendu en baisse de 0.25% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2719 PTS/ 2740 PTS



D'un point de vue technique, le S&P500 conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 2719 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Une rechute sous ce niveau suggèrerait l'amorce d'une consolidation en direction des 2695 points puis 2674 points. Profitant des bonnes publications de sociétés, le S&P500 a terminé sur un gain de 0.47% à 2737 points hier, alignant ainsi une cinquième séance consécutive de hausse. Celui-ci devrait toutefois marquer le pas aujourd'hui, comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.25%.Le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump a déçu hier, ce dernier ayant réitéré sa volonté d'ériger le mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Le "shutdown" pourrait ainsi reprendre dès le 15 février prochain, faute d'un accord avec les démocrates.Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de la balance commerciale et de la productivité à 14h30 puis des stocks pétroliers à 16h30.D'un point de vue technique, le S&P500 conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 2719 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Une rechute sous ce niveau suggèrerait l'amorce d'une consolidation en direction des 2695 points puis 2674 points.

