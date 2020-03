Le S&P500 est attendu en hausse de plus de 5% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2486 PTS/ 2660 PTS

A l'image des places européennes qui reprennent de la hauteur aujourd'hui, après la débacle de la veille, l'indice S&P500 est attendu en hausse de plus de 5%.

L'indice américain avait terminé en forte baisse de 9.51% à 2480 points hier, malgré l'annonce par le Fed de nouvelles injections de liquidités. D. Trump avait annoncé la veille la suspension de tous les vols européens à destination des Etats-Unis pendant 30 jours. Hier, c'était le maire de New York qui décrétait l'état d'urgence, engendrant une fermeture partielle de la ville.

Le marché devrait notamment bénéficier de l'annonce de l'interdiction de la vente à découvert sur certaines actions italiennes et espagnoles. Du côté des statistisques, les opérateurs attendent les prix à l'importation à 13h30 (consensus -1%) puis l'indice de confiance du Michigan à 15h, anticipé à 95. En données horaires, le S&P500 devrait amorcer une reprise technique mais seul le débordement des 2660 points libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 2735 points puis 2800 points.

