Le bras de fer continue

Opinion : Négative sous les 2944 PTS

Objectif de cours : 2893 PTS



L'indice S&P500, qui avait terminé en timide baisse de 0.05% à 2922 points hier, est désormais attendu en repli de 0.5%.



Sur le plan macroéconomique, seules les ventes de logements neufs seront dévoilées à 16H. Le consensus table sur 645K.

Les opérateurs attendent également l'intervention de J. Powell à Jackson Hole.



Graphiquement, l'indice S&P500 reste en phase de consolidation. A court terme, on continuera de suivre la sortie des 2893/2944 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.



