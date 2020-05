Le rebond devrait se poursuivre à New-York Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2830 PTS

Objectif de cours : 2955 PTS

En dépit du regain de tensions commerciales entre Pékin et Washington, et de statistiques décevantes (ventes au détail à -16.4% et production industrielle en repli de 11.2%), l'indice S&P500 a terminé en hausse de 0.39% à 2863 points vendredi dernier.

Les espoirs de reprise de l'activité devraient de nouveau soutenir la tendance aujourd'hui, les contrats Futures laissant envisager une hausse initiale de 1.8%.



Sur le plan macroéconomique, seul l'indice NAHB des prix immobiliers sera dévoilé à 16h. Le consensus table sur 35.



D'un point de vue technique, le S&P500 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 2830 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 2876 points dès l'ouverture devrait ouvrir la voie aux 2900 points, dernier rempart avant les 2955 points, récents points hauts.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.