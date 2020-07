Le repli devrait se poursuivre à New-York Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3197 PTS/ 3276 PTS

Dans le sillage des places européennes et des inquiétudes suscitées par le regain de tensions sino-américaines, l'indice S&P500 devrait débuter cette dernière séance de la semaine en baisse de 0.5%. L'indice américain avait terminé en repli de 1.23% à 3235 points hier, avec les données décevantes concernant les inscriptions hebdomadaires au chômage (1416K contre 1300K attendu) et des résultats de sociétés sanctionnés.

Les valeurs technologiques avaient nettement pesé sur la tendance, l'indice Nasdaq100 étant encore attendu en repli de 1.1%, tandis qu'Intel cède plus de 13% en préouverture.



Du côté des statistiques, les indices Flash PMI manufacturier et services seront publiés à 15h45 et les ventes de logements neufs à 16h. En données horaires, l'indice S&P500 amorce un mouvement de consolidation. La zone des 3197 points apparaît désormais comme le dernier rempart avant une une poursuite du mouvement en direction des 3163 points puis 3115 points.

