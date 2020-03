Le yoyo continue Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2728 PTS/ 2901 PTS

Après avoir engrangé 4.94% à 2882 points hier, avec le rebond du pétrole et les espoirs de nouvelles mesures de soutien aux Etats-Unis, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en baisse deplus de 3% aujourd'hui.

D. Trump a indiqué qu'il dévoilerait aujourd'hui une serie de mesures pour soutenir l'économie face à l'expansion du coronavirus.

La décision de la Banque d'Angleterre d'abaisser son taux directeur de 50 points de base est resté sans réel impact. Du côté des statistiques, l'indice CPI sera publié à 13h30 (consensus 0%) puis les stocks pétroliers à 15h30. Rappelons que Wall-Street ouvrira ses portes à 14h30. Graphiquement, l'indécision perdure, à l'image des variations de forte amplitude en cours de séance. On attendra la sortie des 2728/2901 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

