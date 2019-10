Légère hausse de 0.1% à Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3006 PTS/ 2963 PTS

Profitant des espoirs de résolution commercial après les propos encourageants de la Chine et des Etats-Unis, l'indice S&P500 a terminé en hausse de 0.69% à 3006 points hier. Le conseiller économique de D. Trump, Larry Kudlow, a notamment déclaré que les nouveaux droits de douane que Washington prévoit d'imposer en décembre sur les produits chinois pourraient être abandonnés si les négociations évoluent positivement.

Alors que les places européennes évoluent à proximité de l'équilibre aujourd'hui, dans l'attente des votes de la Chambre des communes pour le Brexit, l'indice américain est attendu en hausse de 0.1%.

Seules statistiques au programme, les ventes de logements existants (consensus 5.45M) et l'indice manufacturier de Richmond (anticipé à -7) seront publiés à 16h. Graphiquement, la dynamique demeure haussière en données horaires au-dessus des 2963 points. Le débordement des 3006 points devrait permettre à l'indice de renouer avec ses records historiques.

